В Дмитрове благоустраивают улицу Космонавтов

Улица Космонавтов в Дмитрове преображается: здесь создают комфортное пространство для жителей всех возрастов. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» — всего благоустраивают почти 40 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители близлежащих домов уже по достоинству оценили обновления, отмечая, что пространство стало не только красивее, но и более функциональным и безопасным для отдыха с детьми: современные игровой и спортивный комплексы с мягким резиновым покрытием, размещены скамейки и урны, проведено асфальтирование проездов и пешеходных дорожек.

На сегодня открыты и радуют детей и родителей 4 новые игровые площадки. Они полностью соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. В скором времени к ним присоединятся еще 15 объектов, которые сейчас в активной стадии строительства.

«При благоустройстве улицы Космонавтов учитывались предложения и пожелания жителей, что позволило создать современное, безопасное и комфортное общественное пространство», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Перед началом работ представители администрации Дмитровского округа провели серию встреч с местными жителями, обсудили планы и внесли в проект корректировки по их пожеланиям. Такой подход позволил создать среду, которая действительно отвечает запросам горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.