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В детсаду в Раменском, где пожаловались на блох, провели повторную дезинсекцию

В детском саду в Раменском округе, где родители пожаловались на блох, в сентябре провели повторную дезинсекцию, сообщает администрация муниципалитета.

Там подчеркнули, что случай произошел 3 сентября. Фотография, с которой родители обратились в детский сад, сделана мамой дома.

«После этого провели работы и дополнительную уборку. Персонал учреждения осматривает детей утром и вечером. Массовых укусов нет», — сказали в администрации.

23 июня проводилась дезинсекция помещения детского сада. 6 сентября специалисты провели повторную дезинсекцию групповой ячейки. Проведена генуборка группового помещения, помыты игрушки, постираны ковры, просушили при высоких температурах подушки, одеяла, матрасы, постирано постельное белье, наматрасники.

Данный вопрос поставлен у властей округа на контроль.

Ранее «112» написал, что в детском саду в поселке совхоза Раменское минимум 25 малышей покусали блохи.

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