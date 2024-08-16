В Дептрансе Москвы рассказали, когда в пятницу начнется вечерний разъезд

Поскольку 16 августа будет короткий рабочий день, вечерний разъезд стартует немного раньше, чем обычно — примерно в 16:00, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Дептрансе посоветовали жителям столицы выезжать до этого времени. Если не получается, то поездку лучше либо отложить, либо отправляться в нужную точку города на общественном транспорте. Иначе высока вероятность попасть в пробку.

Также москвичам напомнили о необходимости соблюдать ограничения скорости и ехать на достаточной дистанции от других автомобилей. Загруженность дорог вечером составит от пяти до шести баллов.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Московском регионе будет теплая погода — от 23 до 25 градусов тепла. Осадков не ожидается.