В Московском регионе будет теплая погода без осадков в пятницу 16 августа

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Гидрометцентр РФ: в пятницу в Московском регионе будет от 23 до 25 градусов

Днем 16 августа в Московском регионе температура будет от 23 до 25 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 10 до 12 градусов тепла. Облачность переменная. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 15-17 августа. В некоторых частях региона будет третий класс пожарной опасности.