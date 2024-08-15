Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 15–17 августа

В четверг на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском лесничестве — I класс, в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

16 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

17 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-23 градусов, ночью — 11-14 градусов. Синоптики обещают малооблачную ветреную погоду, без осадков.

В старину приметили, что какая погода в этот день — таким будет весь сентябрь, а если с утра стоит сухая погода — будет сухо 6 недель. Если дождливо — следующие 6 недель обещают быть ненастными.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.