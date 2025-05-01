В деле супруги экс-мэра Сочи Копайгородского появилось пять эпизодов

Появились известны подробности уголовного дела, которое завели в отношении жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины. В них говорится о посредничестве в даче взятки и давлении на свидетелей, сообщает «ФедералПресс» .

Женщине предъявили обвинение по трем эпизодам, касающимся посредничества при даче взятки, а еще по двум — о давлении на свидетелей.

Адвокаты Копайгородских систематически обращались в суды. Юристы просили выпустить их подзащитных из-под ареста, а также снять аресты со счетов. Все ходатайства отклонили.

Женщину и ее супруга обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ранее Янину Копайгородскую отправили под домашний арест, но потом все же арестовали.

Копайгородскую задержали по делу мужа в ноябре 2024 года. Свою вину в растрате в особо крупном размере она отрицает.