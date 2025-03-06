Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили в СИЗО

Московский суд изменил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине и заключил ее под стражу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Женщину и ее супруга обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ранее Янину Копайгородскую отправили под домашний арест.

Однако следователи ходатайствовали об изменении меры пресечения женщине. В итоге Мещанский районный суд Москвы удовлетворил прошение.

Копайгородскую отправили в СИЗО до 17 мая. Женщина была взята под стражу в зале суда.

Копайгородскую задержали по делу мужа в ноябре прошлого года. Свою вину в растрате в особо крупном размере она отрицает.