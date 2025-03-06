Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили в СИЗО
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Московский суд изменил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине и заключил ее под стражу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Женщину и ее супруга обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ранее Янину Копайгородскую отправили под домашний арест.
Однако следователи ходатайствовали об изменении меры пресечения женщине. В итоге Мещанский районный суд Москвы удовлетворил прошение.
Копайгородскую отправили в СИЗО до 17 мая. Женщина была взята под стражу в зале суда.
Копайгородскую задержали по делу мужа в ноябре прошлого года. Свою вину в растрате в особо крупном размере она отрицает.