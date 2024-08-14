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В деле о хищении миллионов у Долиной могут появиться новые потерпевшие

В деле о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной могут появиться новые потерпевшие, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, во время расследования дела могут появиться дополнительные обстоятельства и новые потерпевшие лица.

Сейчас следователи выясняют, законно ли была куплена квартира певицы, каким образом была оформлена сделка купли-продажи.

Ранее стало известно, что Лариса Долина самостоятельно перевела значительную часть из более 200 млн рублей, похищенных телефонными мошенниками.

Хамовнический суд Москвы уже рассмотрел дело об избрании меры пресечения для 53-летней женщины-курьера, которая передала деньги певицы Ларисы Долиной мошенникам.

Лариса Долина сама призналась, что стала жертвой мошенников, которые некоторое время звонили ей от имени силовиков, затем уговорили продать квартиру и положить деньги якобы на безопасный счет. Часть средств звезда российского шоу-бизнеса перевела сама, а часть передала женщине, которую в итоге задержали и арестовали.