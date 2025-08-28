В четверг на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В четверг на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Виноградовском Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Дмитровском и Подольском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

29 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Ногинском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.

30 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 16-28С, ночью — плюс 6-18С. Синоптики обещают слабую облачность, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.