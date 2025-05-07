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В честь Дня Победы 9 именных табличек установят в Балашихе

По решению Совета Депутатов городского округа Балашиха фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны, присвоено звание «Почетный гражданин Городского округа Балашиха». На 9 домах, где проживают ветераны, установят именные таблички, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«К сожалению, ветеранов осталось мало. Каждый из них очень дорог. Они являются свидетелями тех ужасных дней. И таблички установлены для того, чтобы жители знали, что рядом с ними живут ветераны Великой Отечественной войны», — сказала главный эксперт отдела организационного обеспечения управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Елена Найбич.

Именные таблички уже установили на домах Ольги Суховой, Лидии Червяковой, Ивана Рыженкова, Бориса Шарова, Сергея Бесчастнова, Бориса Борецкого и Александра Золотова.

Также таблички установят на домах, где проживают Светлана Кедеева и Борис Котов.

В этом году 11 фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны, присвоено звание «Почетный гражданин Городского округа Балашиха». Это является важной частью мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.