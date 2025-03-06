В Черкассах мужчина попал под машину, пытаясь убежать от военкомов

Мужчина в Черкассах на Украине попал под колеса автомобиля, когда убегал от сотрудников военкомата, когда его догнали, он попытался от них уползти, сообщает украинское издание «Страна.ua».

После того, как он упал его догнали, но и после этого мужчина пытался уйти от военкомов ползком.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.