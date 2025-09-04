В Чехове пенсионерам рассказали о защите от телефонных аферистов

Пенсионерам из Чехова разъяснили о распространенных схемах обмана, которые используют телефонные аферисты. Перед ветеранами войны, труда и Вооруженных сил выступили заместитель городского прокурора Роман Нагаев и помощник прокурора Екатерина Сикорская. Они провели для собравшихся подробный инструктаж по мерам безопасности, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пожилым людям объяснили, на какие уловки идут преступники, чтобы заполучить секретный пин-код от банковской карты. Эксперты также поделились ключевыми рекомендациями, как гражданам преклонного возраста защититься от действий злоумышленников. В их числе:

Перепроверять все сведения, полученные в телефонном разговоре: для этого нужно звонить непосредственно в банк, МФЦ или полицию;

Ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из входящих СМС-сообщений;

Не отдавать банковские карты или наличные деньги курьерам;

Не впускать в квартиру незнакомых людей и советоваться с родными о любых подозрительных звонках.

И самый важный совет: если беседа по телефону вызывает сильную тревогу или стресс, то нужно просто положить трубку.