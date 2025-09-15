В Бронницах состоится выездная администрация

В Бронницах 18 сентября в 17:00 в фойе здания второй школы состоится выездная администрация. Это уникальная возможность для жителей городского округа задать все интересующие вопросы представителям городских подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная тема встречи — содержание городской территории. Вопросы благоустройства, уборки, обеспечения комфортных условий для жизни и отдыха — все это станет предметом обсуждения. Мнение и предложения горожан важны для формирования комфортной городской среды.

Администрация городского округа Бронницы приглашает всех желающих принять участие в выездной администрации. Это отличная возможность услышать ответы на интересующие вопросы, а также обсудить с представителями власти актуальные проблемы нашего округа.

Уважаемые бронничане, не упустите шанс повлиять на развитие города, поделиться своими идеями и предложениями.

Мероприятие состоится 18 сентября в фойе второй школы. Начало в 17.00.

Адрес: г. о. Бронницы, ул. Московская, д. 120.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.