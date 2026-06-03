В Богородском округе 35 детей посетили праздник в парке

Праздник для 35 юных подопечных Ногинского общества инвалидов прошел 2 июня в Центральном парке Ногинска. Для детей подготовили спектакль, угощение и катание на аттракционах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовало Ногинское местное общество инвалидов. Программу заранее продумали с учетом интересов и потребностей детей, чтобы сделать отдых комфортным и насыщенным.

Праздник начался в Центральном парке Ногинска. Для ребят показали спектакль, после которого всех угостили мороженым. Затем дети смогли покататься на различных аттракционах: одни выбрали карусели, другие — более спокойные развлечения.

Завершился день совместным обедом в кафе. В теплой обстановке дети отдохнули и поделились впечатлениями. Организаторы подчеркнули, что такие встречи помогают ребятам социализироваться, развивать коммуникативные навыки и чувствовать себя частью дружного сообщества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.