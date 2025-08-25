В Балашихе прошел рейд по соблюдению миграционного законодательства

Сотрудники полиции, представители управления территориальной безопасности, административной комиссии, а также члены Народной дружины провели проверку иностранных граждан, находящихся на территории городского округа Балашиха. Мероприятие прошло в микрорайоне 1 Мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с сотрудниками полиции при участии народной дружины в понедельник проверено 162 человека. Среди них 148 иностранных граждан доставлены в отдел полиции по городскому округу Балашиха.

По статье 18.8 КоАП РФ составлено 35 протоколов. В ходе патрулирования дружинниками задерживаются лица, подозреваемые в употреблении спиртных напитков в общественных местах, нарушении правопорядка и спокойствия граждан.

Только в этом году Народной дружиной Балашихи пресечено более 38 противоправных действий, отработано с сотрудниками полиции около 37 мероприятий, нацеленных на противодействие нелегальной миграции, проверено почти 498 иностранных граждан.

1 января текущего года вступил в силу Указ президента РФ от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки».

На интернет-сайте МВД России создан модуль «Реестр контролируемых лиц» с подробной инструкцией для пользователя, в который заносятся все иностранные граждане с нарушениями установленных правил пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.