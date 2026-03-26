В Балашихе обсудили содержание дворов и проезд в Ольгино

Встреча с жителями микрорайона Ольгино прошла 25 марта в школе № 5 в Балашихе. Заместитель главы округа Михаил Объедков, депутаты и представители профильных служб обсудили вопросы содержания дворов, вывоза мусора и организации движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече в формате выездной администрации приняли участие заместитель главы округа Михаил Объедков, председатель совета депутатов Геннадий Попов, депутаты Александр Евсюткин и Илья Очаковский, а также представители профильных управлений и управляющих компаний.

Основными темами стали содержание придомовых территорий, уборка остатков снега, обслуживание многоквартирных домов и состояние контейнерных площадок. Жители обратили внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и контроля за работой управляющих организаций.

«Выездные администрации проводятся регулярно каждую неделю, такой формат позволяет оперативно реагировать на обращения наших граждан. В рамках этой встречи мы обсудили с жителями вопросы работы управляющих компаний, содержания МКД, придомовых территорий, содержания городских территорий и организацию дорожного движения на улицах Вторая, Третья и Четвертая», — отметил Михаил Объедков.

Отдельно обсудили сквозной проезд между Главной, Граничной и Второй улицами.

«Вторая улица очень сильно разгружает основные — Граничную и Главную. Особенно это важно для проезда машин скорой помощи и пожарных к домам. Когда улица не перекрыта, это существенно экономит время», — рассказал житель микрорайона Ольгино Дмитрий Захаров.

Все обращения зафиксировали и взяли на контроль профильные службы администрации. Заместители главы продолжают проводить такие встречи в разных микрорайонах Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.