В Балашихе обсудили планы благоустройства Горенского лесопарка с жителями

Встреча с жителями по вопросам благоустройства Горенского лесопарка прошла 18 ноября в школе №26 микрорайона Авиаторов Балашихи. Участники обсудили проект и высказали свои предложения и опасения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с жителями, посвященную обсуждению будущего Горенского лесопарка. На мероприятие пригласили активных горожан, которые смогли задать вопросы и получить ответы от представителей администрации.

Сергей Юров отметил, что основная задача благоустройства — создать комфортные зоны отдыха рядом с каждым микрорайоном, при этом максимально сохранить природную среду. Он подчеркнул, что проект будет реализовываться открыто, с учетом мнения жителей.

В ходе обсуждения прозвучали разные точки зрения: часть жителей поддержала благоустройство, другие высказались за сохранение леса в первозданном виде. Главное пожелание участников — минимизировать воздействие на природу при проведении работ.

Встречи по обсуждению проекта продолжатся, чтобы учесть все предложения и сформировать подробный план. Горенский лес включен в государственную программу благоустройства на 2025 год. Лесопарк граничит с десятью микрорайонами Балашихи, включая Новое Измайлово, Измайловский лес, 1 мая, Изумрудный, Янтарный, Гагарина и Авиаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.