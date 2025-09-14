В Аризоне анонсировали мероприятие памяти активиста Кирка

По данным основанной убитым активистом организации Turning Point USA, мероприятие пройдет на стадионе в городе Глендейл.

31-летний политический активист и сторонник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного во время его выступления в университетском кампусе города Орем, штат Юта. Происшествие случилось на глазах сотен свидетелей 10 сентября.

По данным Associated Press, Кирк сыграл существенную роль в победе Трампа на президентских выборах в 2024 году. В своих публичных выступлениях он также регулярно критиковал военную поддержку Украины со стороны США.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Вечером 11 сентября его отец передал сына правоохранительным органам после того, как тот признался в содеянном. Трамп выразил надежду на то, что виновный будет осужден и приговорен к высшей мере наказания.