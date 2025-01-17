В Анапе открыли первый в России центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута

В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута. Подобный центр есть только в Калифорнии, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Площадь помещений, где разместился центр, составляет 756 кв. м.

Центр находится в селе Витязево. Там есть семь бассейнов по 20 кубометров и стационар для лечения птиц.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

В прибрежной зоне Анапы организована комплексная система медицинского обеспечения для участников ликвидации последствий загрязнения и добровольцев. Начиная с 18 декабря 2024 года, за помощью обратились 146 человек, 142-м из них госпитализация не потребовалась.