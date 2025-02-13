В администрации Серпухова состоялась XXXIV отчетно-выборная конференция

сегодня в 19:19

В XXXIV отчетно-выборной конференции Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений приняли участие заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, заместитель председателя Московской областной организации Профкома Сергей Бушуев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Семинары, обучающие программы, городские Спартакиады и турслеты, адресные меры поддержки — профсоюз сплачивает коллективы, дает возможности для роста и развития. Сегодня в 29 первичных профсоюзных организациях около 2,5 тысяч сотрудников. В рядах первичек много амбициозной, творческой и талантливой молодежи.

Представление законных интересов работников, социальное партнерство, участие в трудовой занятости, регулирование трудовых споров, кадровая политика, сегодня перед профсоюзом стоит ряд социально важных задач.

Профсоюз — это не только защита, но и путь к профессиональному росту. Отметили наградами муниципалитета, Совета депутатов и Московской областной организации Профсоюза

наиболее активных участников.

Единогласно на должность председателя профкома переизбрана Галина Петровна Улитина, настоящий профессионал, которому доверяют тысячи жителей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.