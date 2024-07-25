В администрации Красногорска прошла встреча с руководителями учреждений здравоохранения

В актовом зале администрации городского округа Красногорск состоялась встреча представителей администрации и руководителей учреждений здравоохранения с жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

На вопросы отвечали первый заместитель главы муниципалитета Наталья Тимошина, и. о. главного врача ГБУЗ МО «Красногорская больница» Ольга Билявская, и. о. главного врача Красногорского филиала ГБУЗ МО «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Александр Ланин, главный врач ГБУЗ МО «Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л. Ф. Смуровой» Евгений Даскал и и. о. заведующего Красногорской подстанции СМП Виктор Нардит.

Основные темы, которые интересовали жителей: порядок записи на прием к специалисту и нехватка терапевтов в поликлинике «Изумрудные холмы».

«Возобновились традиционные встречи по здравоохранению. Потребность некоторое время в них действительно отпала, потому что решали вопрос в основном на местах. Очень тесно работаем с жителями, взяли в работу все пожелания», — сказала Наталья Тимошина.

Евгений Даскал сообщил, что для удобства жителей в стоматологии заменят лифты на новые.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.