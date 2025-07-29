В 2025 году один день диеты Виктории Бекхэм в России обойдется в 758 рублей

Аналитики рассчитали, во сколько в среднем в России обойдется набор продуктов на один день алкалиновой диеты Виктории Бекхэм. Признанная икона стиля, дизайнер и бывшая солистка британской женской поп-группы Spice Girls разработала собственную систему питания, которая позволяет ей оставаться стройной, как и 30 лет назад. Об этом РИАМО сообщила РИАМО бренд-менеджер «Пиканты» Анна Киричек.

По словам звезды, около 70% рациона составляют продукты, способствующие поддержанию щелочного баланса в организме: свежие овощи, фрукты, орехи и семена. Кроме того, Виктория отказалась от переработанных продуктов, сахара и молочных продуктов. За счет высокого содержания антиоксидантов и большого количества клетчатки рацион позволяет не только поддерживать фигуру в форме, но и сохранять молодость кожи. Важно, несмотря на популярность алкалиновой диеты, врачи призывают подходить к такой системе питания с осторожностью и учитывать особенности своего организма.

На шесть приемов пищи по меню от Виктории Бекхэм понадобится набор из 27 продуктов. Стоимость продуктовой корзины из расчета на одного худеющего, в среднем в России составит 758 рублей*. А если сесть на диету компанией подруг или всей семьей, то, чтобы приготовить полноценный алкалиновый рацион на один день, вам понадобится перечень продуктов по категориям, который представлен ниже.

Рацион основан на большом количестве свежих и варёных овощей, богатых клетчаткой и витаминами:

● Шпинат — 225 руб.;

● Брокколи — 163 руб.;

● Огурцы — 32 руб.;

● Руккола — 150 руб.;

● Стебли сельдерея — 61 руб.;

● Кабачки — 22 руб.;

● Морковь — 9 руб.;

● Цветная капуста — 50 руб.;

● Протертая мякоть томатов (Passata) — 52 руб.

Фрукты помогают обеспечить организм антиоксидантами и природными сахарами:

● Яблоки — 35 руб.;

● Груша — 41 руб.;

● Киви — 28 руб.;

● Банан — 24 руб.;

● Лимон — 14 руб.;

● Малина — 358 руб.;

● Инжир или финики — 188 руб.

Полезные жиры и белки поступают из орехов и семян:

● Миндаль — 200 руб.;

● Грецкий орех — 165 руб.;

● Семена чиа — 50 руб.

Сложные углеводы для поддержания энергии на протяжении дня:

● Киноа (сухая) — 180 руб.;

● Гречка (сухая) — 17 руб.;

● Коричневый рис — 46 руб.;

● Цельнозерновой хлеб — 35 руб.

Белок и полезные жиры дополняют рацион, делая его сбалансированным:

● Рыба (лосось или тунец) — 674 руб.;

● Оливковое масло — 44 руб.;

● Льняное масло — 46 руб.

Общая стоимость продуктов на 1 день для семьи из 4 человек, соблюдающих подобный рацион, составит 3 032 руб.

Пример меню алкалиновой диеты Бекхэм на день:

На завтрак предлагается полезный и питательный смузи из яблока, киви, шпината и брокколи, который можно обогатить ложкой семян чиа. К нему подается ароматный тост из цельнозернового хлеба, а в качестве напитка — легкий травяной чай без сахара.

Второй завтрак — это баланс пользы и вкуса. Перекусите миндалем и грецким орехом, которые обеспечат организм ценными жирами и белком, а в качестве дополнения фрукты — груша или малина.

На обед легкое и полезное блюдо — рыба на пару — например, лосось или тунец, приготовленные без соли. К ним — свежий салат с огурцами, шпинатом, рукколой, сельдереем и авокадо, заправленный полезным нерафинированным оливковым или льняным маслом. На гарнир — киноа или гречка.

Освежающий овощной смузи станет идеальным вариантом для легкого перекуса. В его основе — огурец, сельдерей, протертая мякоть томатов, яблоко и лимон. Такой витаминный коктейль тонизирует и утоляет жажду. Дополнить можно парой фиников или инжиром.

Завершите день легким ужином — овощным рагу из кабачков, моркови, брокколи и капусты, заправленным томатным соусом. Дополните свежими листовыми салатами с оливковым маслом. Для большей питательности можно добавить небольшую порцию коричневого риса или киноа.

Если проголодаетесь, можно перекусить фруктами — яблоком или бананом, а также выпить полезный травяной чай.

Меню можно адаптировать под свой вкус, главное — соблюдать баланс: большинство продуктов должны быть щелочными, а кислотные — в меньшинстве. Уксус полностью исключается, заправки — только из масел и лимонного сока (если нет противопоказаний).

*Данные для расчета взяты в открытом доступе крупнейших продуктовых ритейлеров России.