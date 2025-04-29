Уважая подвиг: названы правила ношения георгиевской ленты

Георгиевскую ленту можно носить на груди, но лучше не крепить на головном уборе

Георгиевская лента — это полоска ткани или изображение с тремя чередующимися линиями: тремя черными и двумя оранжевыми: существует несколько правил ее ношения, сообщает «Секрет фирмы» .

Ее статус определяет Федеральный закон № 579-ФЗ. Символом воинской славы ее считают с 2022 года. Осквернение ленты может привести к административной и уголовной ответственности.

Рекомендуется носить георгиевскую ленту на груди — например, может завязать ее в форме бантика, конвертика или петельки либо изображать на плакатах. Не стоит ее прикреплять на головные уборы, рукава одежды ниже локтя, одежду ниже пояса или на ручную кладь в поездке. Привязывать ее к обуви — это прямое неуважение к символике. Запачкавшуюся ленту следует поменять или постирать.

История георгиевской ленты уходит еще в XVIII век, когда она считалась частью ордена Святого Георгия — высшей военной награды Российской империи. Осенью 1941 года она стала отличительным символом для гвардейских воинских подразделение в составе Красной Армии.