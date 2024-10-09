сегодня в 19:51

Устроившего смертельное ДТП в Серпухове водителя грузовика заключили под стражу

Водителя грузовика, из-за действий которого произошло массовое ДТП в Серпухове, унесшее жизни трех человек, заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Следствие ходатайствовало об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство. Под стражей задержанный мужчина 1979 года рождения пробудет до 6 декабря этого года.

7 октября на 103 км автодороги трассы М-2 «Крым» произошло массовое ДТП. В результате аварии три человека погибли и еще трое пострадали.

Водитель, устроивший аварию, был задержан. Мужчина признался, что задремал за рулем.