Уставшая от ночной стройки москвичка легла спать перед рабочими на улице

Жители района Марфино жалуются на громкий ремонт дороги, который длится до 2 часов ночи. Одна из горожанок решила бороться с этим оригинальным способом, сообщает MSK1.RU .

Ремонт дороги идет на улицах Ботаническая и Кашенкин Луг с июня. В октябре стройка превратилась в круглосуточную — строители работают до 2-3 часов ночи. Горожане жалуются, что шум от работ не дает им выспаться.

В ночь на 25 октября техника гремела так сильно, что некоторые соседи вызвали полицию, но она долго не приезжала. Когда полицейские все же прибыли на место, они заверили жителей, что утром им дадут выспаться.

Однако в 9 утра работы снова начались. Тогда одна из местных жительниц не выдержала и вышла во двор с подушкой и ковриком. В качестве протеста она легла спать, расположившись прямо на дороге перед рабочими. Девушка лежала там, пока вокруг нее ходили строители и гудела строительная техника. Соседи поддержали данный протест.

