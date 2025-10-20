Ушел из жизни известный американский шахматист

сегодня в 22:23

Американский шахматист Народицкий умер в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицский умер в возрасте 32 лет, о чем сообщил шахматный клуб Шарлотта в социальных сетях, пишет портал Спортбокс .

В заявлении клуба гроссмейстер назван «талантливым шахматистом, педагогом и важным участником шахматного сообщества», а также «любящим сыном, братом и верным другом».

Народицкий представлял сборную США на командном чемпионате мира в 2015 году, в 2023 году победил на чемпионате США по блицу. Он является автором нескольких шахматных книг. Родители гроссмейстера были выходцами из СССР.

Причины смерти не уточняются.

