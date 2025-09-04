Вратарь мини-футбола отбил мяч корпусом и упал замертво на поле в Бразилии

В Бразилии вратарь матча по мини-футболу умер после того, как отбил мяч

В бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа произошла трагедия во время матча по мини-футболу. Момент, как вратарь отбил мяч корпусом тела, затем прошел несколько метров и упал замертво, попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как голкипер Антониу Эдсон стоял в воротах, раскинув руки в стороны, он готовился отбить мяч. В момент, когда один из футболистов нанес удар по мячу, Эдсон отреагировал и бросился на мяч всем корпусом, затем упал на одно колено.

После того как вратарь отбил мяч, он встал на ноги и пошел по направлению к середине поля. Спортсмен успел сделать восемь шагов, затем рухнул. Оказавшийся рядом член команды подхватил голкипера. Остальные участники игры стали звать на помощь, затем собрались вокруг упавшего игрока.

Известно, что Эдсона госпитализировали после случившегося, но врачи оказались бессильны. Молодой человек умер на их руках. Что стало причиной смерти спортсмена, будет установлено в ходе специальной экспертизы.