Уроки в мурманских школах проводили с фонариками из-за блэкаута

Мурманская область осталась без света из-за аварий на электросетях. В местных школах не стали отменять занятия — там проводят уроки с фонариками, сообщает SHOT .

Предварительно, занятия в таком режиме прошли в двух образовательных учреждениях в понедельник. В сети появились фотографии, как дети сидят в классе в полной темноте. Им пришлось пользоваться фонариками в телефоне, чтобы разглядеть написанное в тетрадях.

Учителя успокаивали ребят, чтобы те не волновались. В таком режиме школьники занимались около получаса. Затем электричество вернулось.

Специалисты планируют полностью вернуть свет в регионе до конца этой недели. В Мурманской области все еще действует режим ЧС из-за блэкаута. Ранее СК возбудил уголовное дело после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды.

Блэкаут в Мурманской области был вызван падением пяти опор ЛЭП в результате неблагоприятных погодных явлений. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе продолжают восстанавливать электроснабжение. В понедельник он написал в своем Telegram-канале об установлении двух опор ЛЭП.

