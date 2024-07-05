Ураган «Орхан» начал буйство в Подмосковье

сегодня в 16:05

Первые кадры с пришедшим в Московскую область ураганом «Орхан» опубликовал SHOT .

В Наро-Фоминском округе и Солнечногорске идет град. Суда по фото, диаметр градин составляет где-то 1-1,5 см.

В Звенигороде Одинцовского округа небо прорезают молнии, идет сильный дождь.

Ураган достигнет пика в столице в 17-18 часов, он будет продолжаться в регионе до 2-3 часов ночи. Может вылиться более половины от июльской нормы осадков. Жителей призвали к осторожности.