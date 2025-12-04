Уникальный парад планет начал формироваться вокруг Солнца

Солнечный парад планет начал свое формирование на небе. Это уникальное астрономическое явление, при котором Меркурий, Венера и Марс сойдутся в окрестностях Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первой начала выстраиваться по одну сторону от Солнца Венера. Два дня назад она подошла к нему на угловое расстояние менее 10 градусов. 4 декабря на такое же расстояние приблизится Марс.

К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем на 5-6 градусов, 31 декабря — на 2-3 градуса. В ночь с 6 на 7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот момент к ним начнет подбираться Меркурий.

22 января все 3 планеты окажутся в окрестностях светила, находясь на самом маленьком угловом расстоянии от него. Они образуют в небе ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией явления. Затем планеты начнут расходиться. Первым отойдет от Солнца Меркурий, затем Венера и Марс.

Солнечный парад планет сформируется впервые с осени 2019 года. В следующий раз подобное явление произойдет только в сентябре 2038 года.

Ранее на Солнце произошел выброс плазмы после вспышки класса Х. Возмущение достигло уровня G2 по пятибалльной шкале, что способно вызвать проблемы в энергосистемах и нарушения радиосвязи.

