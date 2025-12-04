На Солнце произошел выброс плазмы после вспышки класса Х

На Земле началась магнитная буря умеренной интенсивности, которая может продлиться до двух суток.

По данным Института прикладной геофизики, возмущение достигло уровня G2 по пятибалльной шкале, что способно вызвать проблемы в энергосистемах и нарушения радиосвязи.



Ученые связывают геомагнитные возмущения с влиянием корональной дыры, наблюдающейся в центральной части солнечного диска, а также с последствиями мощной солнечной вспышки, произошедшей 1 декабря.

Вероятность усиления бури до экстремальных уровней (G4–G5) оценивается как близкая к нулю. Полярные сияния могут наблюдаться на широтах до 50 градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.