На Солнце произошел выброс плазмы после вспышки класса Х
На Земле началась умеренная магнитная буря уровня G2
На Земле началась магнитная буря умеренной интенсивности, которая может продлиться до двух суток.
По данным Института прикладной геофизики, возмущение достигло уровня G2 по пятибалльной шкале, что способно вызвать проблемы в энергосистемах и нарушения радиосвязи.
Ученые связывают геомагнитные возмущения с влиянием корональной дыры, наблюдающейся в центральной части солнечного диска, а также с последствиями мощной солнечной вспышки, произошедшей 1 декабря.
Вероятность усиления бури до экстремальных уровней (G4–G5) оценивается как близкая к нулю. Полярные сияния могут наблюдаться на широтах до 50 градусов.
