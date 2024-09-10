Умерла заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако
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Минувшей ночью скончалась 86-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Полицеймако играла на сцене учреждения с 1965 года. Она приняла участие в десятках постановок, которые полюбились зрителям.
«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке», — добавили в пресс-службе.
Церемонию прощания проведут 12 сентября в 11:00. Похоронить Полицеймако собираются в тот же день на Троекуровском кладбище в 14:00.
Ранее скончался президент КВН Александр Масляков, его похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище.