Умерла заслуженная артистка РФ Марина Полицеймако

сегодня в 12:56

Минувшей ночью скончалась 86-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Полицеймако играла на сцене учреждения с 1965 года. Она приняла участие в десятках постановок, которые полюбились зрителям.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке», — добавили в пресс-службе.

Церемонию прощания проведут 12 сентября в 11:00. Похоронить Полицеймако собираются в тот же день на Троекуровском кладбище в 14:00.

Ранее скончался президент КВН Александр Масляков, его похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище.