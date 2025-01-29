Умер самый молодой министр в истории СССР Михаил Шкабардня

Экс-управляющий делами совета министров СССР Михаил Шкабардня ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает SHOT .

Тело бывшего министра обнаружили его дети днем 28 января. Он умер в частном доме в поселении Московский.

Согласно предварительным данным, смерть произошла по естественным причинам — следы насилия на теле отсутствуют. Шкабардня долгое время лечился от онкозаболевания.

В 1980 году Шкабардня занял пост министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления Советского Союза. Позже он стал последним управляющим делами правительства в истории СССР.

Ранее стало известно о смерти главного строителя дирижаблей в России Александра Кирилина. Он также скончался после продолжительной борьбы с раком.