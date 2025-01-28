Умер главный строитель дирижаблей в России Александр Кирилин

Авиационный инженер, ученый, главный строитель дирижаблей в России Александр Кирилин скончался 27 января. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает Mash .

С утра Кирилину вызвали скорую, потому что его состояние ухудшилось, однако ученый отказался от госпитализации. К вечеру его не стало.

Кирилина знают как популяризатора дирижаблей в России, президента и генерального директора АО «Аэростатика». Сегодня его устройства используют для наведения оружия в зоне СВО и ретрансляции радиосигналов.

До начала специальной военной операции Кирилин разрабатывал проекты сверхтяжелых аэростатов с двигателями. Их могли использовать, чтобы перебрасывать нефтеоборудование в дальние районы Сибири.

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