Умерла 94-летняя экс-советник президента США Рейгана Сюзанна Масси

Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси умерла на 95-м году жизни. Об этом представитель политика рассказал РИА Новости .

Сюзанна Масси была историком. Она имела гражданство России.

С 1985 по 1997 год Масси трудилась в Гарвардском российском исследовательском центре. Помимо этого, историк была в составе Правления Международной лиги прав человека. В 2021 году женщина получила российское гражданство.

Рональд Рейган был 40-м президентом США. Он правил страной с 20 января 1981 года по 20 января 1989 года.