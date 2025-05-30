Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Ветеран Великой Отечественной войны, легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни. Минобороны Белоруссии выразило соболезнования родным и близким, сообщает РИА Новости .

В совсем юном возрасте Юшкевич стал партизаном, а уже в 14 лет бойцом разведгруппы «Чайка». Ему было всего 16 лет, когда он стал самым молодым участником специальной разведгруппы «Джек», которая успешно работала в тылу врага, в том числе вблизи ставки Адольфа Гитлера.

Юшкевич удостоен ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также ордена Славы 3-й степени. В 2010 году легендарного разведчика зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады Сил специального назначения.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что Юшкевич всегда активно принимал участие в воспитании подрастающего поколения. Он участвовал в мероприятиях, показывая силу духа и патриотизм.

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