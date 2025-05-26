Умер российский актер и режиссер Виктор Галкин

Российский актер, режиссер, педагог и театральный деятель Виктор Галкин скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти заслуженного деятеля искусств России в настоящее время неизвестна, сообщает газета «Известия» .

«Светлая память о Викторе Дукавовиче Галкине будет жить в его творческих работах и в тех людях, которые имели честь знать и любить его», — говорится в сообщении министерства культуры Приморского края в Telegram-канале.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Работал в ТЮЗе и администрации Приморского края. Впоследствии стал директором театра. Кроме того, много лет занимал должность худрука Приморского краевого театра молодежи.

Известность актер получил благодаря своим ролям в таких фильмах и сериалах, как «Черный океан», «Залив счастья» и «Леопард охотится ночью».

Ранее на 84-м году скончался актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков. В настоящее время причина смерти актера театра и кино неизвестны.