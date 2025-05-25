Умер актер Геннадий Третьяков из сериалов «Семейный детектив» и «Ваша честь»

На 84-м году скончался актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Геннадий Третьяков. В настоящее время причина смерти актера театра и кино неизвестны, сообщает портал «Кино-театр» .

«24 мая ушел из жизни актер Геннадий Третьяков», — говорится в сообщении.

Геннадий Алексеевич родился 15 ноября 1941 года. Третьяков окончил Государственный институт театрального искусства им. Луначарского.

Широкую известность актер получил благодаря ролям в сериалах «Ваша честь» и «Семейный детектив». За свою профессиональную карьеру Третьяков сыграл множество ролей как в театре, так и в кино.

Ранее на 70-м году жизни скончался российский актер театра, кино Алексей Кабанов. Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения» и др.