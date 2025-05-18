Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Алексей Кабанов

Российский актер театра, кино Алексей Кабанов скончался в воскресенье, 18 мая, на 70-м году жизни, сообщает rg.ru .

«Для всех нас уход Александра Анатольевича — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль „Балтийский дом“ выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — говорится в некрологе на сайте учреждения.

Александр Кабанов родился 26 января 1956 года в Магадане. В 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). С 1981 года Кабанов выступал на сцене Ленинградского ТЮЗа им. Брянцева. В 1999 году он стал частью актерского коллектива театра-фестиваля «Балтийский дом».

Кабанов получил известность благодаря ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения», «Агент национальной безопасности» и др. Всего на счету актера свыше 60 проектов.

Ранее ушел из жизни актер Александр Кобозев, который прославился по роли в фильме «Друг мой, Колька!..». Артист стал известным в 1960-х годах.