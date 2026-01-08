Умер казахский актер фильма «Рэкетир» Мурат Бисенбин

Об этом рассказала дочь актера и его агент Диана в соцсетях. Печальный пост она сопроводила короткой подписью: «Бесконечно люблю».

Осенью 2024 года стало известно, что у Бисенбина выявили рак. Тогда его коллега Саят Исембаев объявил сбор средств на лечение. Дочь и агент артиста тогда не стала отрицать, что у ее отца рак, но отметила, что он настроен победить болезнь.

Некоторое время назад в казахских СМИ появились тревожные новости о состоянии Бисенбина. Его дочь подчеркнула, что актер перенес инсульт и находится под наблюдением медиков.

«За эти 1,5 года папа и мама прошли через многое. Из больницы в больницу, из клиники в клинику, бесконечные анализы, лечение, химиотерапии, восстановление и т. д.» — поделилась дочь актера.

Мурат Бисенбин родился в 1973 году в Кызылорде. Артист получил широкую известность после ролей в фильмах «Рэкетир», «Параграф 78», «Томирис», «Весь мир у наших ног» и других.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.