Умер хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов

Скончался хирург-онколог, академик Российской академии наук Михаил Давыдов. Ему было 77 лет, сообщает РБК со ссылкой на онкоцентр им. Н. Н. Блохина.

Давыдов руководил этим онкоцентром до 2017 года, затем его контракт отказались продлевать. На сторону медика встали детский хирург Леонид Рошаль, певцы Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон и Александр Буйнов, а также другие.

Генпрокуратура РФ обвиняла онкологический центр им. Блохина в проведении незаконных поборов. Сотрудники ведомства считали, что около 2 тыс. пациентов оплатили услуги, которые должны были предоставляться бесплатно.

Ранее умер актер из сериалов «Ищейки» и «Тихий Дон» Владимир Подоляк.