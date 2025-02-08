Умер актер из «Ищейки» и «Тихого Дона» Владимир Подоляк

В возрасте 79 лет ушел из жизни актер Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького Владимир Подоляк. Об этом сообщает BFM .

С артистом попрощаются 9 февраля.

Подоляк проработал в театре 35 лет. За это время он сыграл около 50 ролей в различных постановках.

Он также снялся в таких известных проектах, как сериалы «Тихий Дон», «Ищейка». Еще его можно увидеть в фильмах «Дела земные», «Будь, что будет», сериале «Морские дьяволы».

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