Умер актер из фильма «Эйс Вентура» Джон Каподис

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The Hollywood Reporter пишет, что он умер 30 декабря. У актера остались жена, дочери и четверо внуков.

Среди известных работ артиста комедия «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994 год), «Отступники» (1996 год), «Фрэнк и Ава» (2017 год), «Заблудшие ангелы» (2019 год) и другие.

Он также играл как во внебродвейских спектаклях, так и на Бродвее.

Ранее умерла старейшая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Спортсменке было 103 года.