Старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети скончалась в возрасте 103 лет

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в четверг в Будапеште. ей было 103 года. 9 января венгерской спортсменке исполнилось бы 104 года, сообщает РБК .

Как пишет издание Nemzeti Sport, в 2023 году Келети стала старейшей олимпийской чемпионкой после смерти соотечественника Шандора Тарича. Венгерский ватерполист и чемпион Олимпийских игр 1936 года в Берлине скончался в возрасте 102 года и 242 дня.

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште. Гимнастикой начала заниматься в 1937 году, а в 1939 году уже попала в национальную сборную. В 1940 году Келети одержала победу в венгерском чемпионате по гимнастике.

С 1947 по 1956 годы венгерская гимнастка завоевала 46 золотых медалей на национальном чемпионате. В 1952 году на ОИ в Хельсинки стала чемпионкой в вольных упражнениях, а также взяла серебро и две бронзы. В 1954 году Келети взяла золото, серебро и бронзу чемпионата мира. В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне Келети выиграла четыре золота и два серебра.

После Игр получила политическое убежище и осталась в Австралии из-за Венгерского восстания. В 1957 году вслед за матерью и сестрой переехала в Израиль. В 2002 году пятикратную олимпийскую чемпионку включили в Международный зал славы гимнастики. В 2015 году она вернулась на родину.

Ранее самый старый мужчина в мире скончался в Британии в возрасте 112 лет. При этом супруга долгожителя умерла около 40 лет назад.