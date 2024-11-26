Самый старый мужчина в мире скончался в Британии в возрасте 112 лет

Самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд скончался в Великобритании в возрасте 112 лет. Большую часть жизни мужчина проработал бухгалтером, сообщает Lenta.ru .

Как пишет издание Daily Mirror, Тиннисвуд умер 25 ноября в доме престарелых города Саутпорт. По словам близких, мужчина в свои последние дни жизни был окружен «любовью и музыкой». При этом сам Тиннисвуд считал, что его долголетие связано с удачей и большим количеством спорта в молодости.

«Ты либо живешь долго, либо коротко, и с этим ничего не поделаешь. Я не чувствую этого возраста, не переживаю по этому поводу. Возможно, именно поэтому я его достиг», — заявил британец в одном из интервью.

В статье отметили, что Джон Альфред Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года. Мужчина являлся старейшим ветераном Второй мировой войны и большую часть жизни работал в нефтеперерабатывающих компаниях Shell и BP в должности бухгалтера.При этом супруга долгожителя умерла около 40 лет назад.

Из материала следует, что Тиннисвуд стал самым пожилым мужчиной на Земле в апреле текущего года. Прошлым рекордсменом был 114-летний венесуэлец Хуан Висент Перес Мора. В 2020 году 111-летнего Мору признали старым мужчиной Великобритании.

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