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Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились на чаепитии в Лондоне

Встреча самой высокой и самой низкой женщин в мире состоялась в День рекордов Гиннесса в Лондоне. Они устроили чаепитие в лондонском отеле Savoy, сообщает Travel media .

Самой высокой женщиной в мире является 27-летняя турчанка Румейса Гелги. Ее рост составляет 2 м 115 см.

Самой низкой представительницей прекрасного пола в мире стала 30-летняя жительница Индии Джоти Амджи. Рост женщины составляет лишь 62 см.

На опубликованных кадрах видно, как Амджи с помощью сотрудника отеля и детской ступеньки выходит из автомобиля, а затем проходит в здание, где ее ожидает Гелги. Женщины с улыбкой приветствуют друг друга, общаются и пьют чай.

Ранее издание Daily Star сообщало, что 25-летняя британская модель Бонни Блю установила новый рекорд, за 7 дней занявшись сексом со 137 мужчинам.