«Укрэнерго» объявило об ограничениях во всех регионах

сегодня в 20:40

Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» объявила, что 1 января 2026 года по всей территории страны будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает РИА Новости .

Мера коснется также ограничения мощности для промышленных потребителей. Это решение связано с критической нехваткой генерирующих мощностей после масштабных повреждений инфраструктуры.

Ранее руководитель крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, и предстоящая зима может стать самой сложной за время конфликта.

Сообщалось о массовых отключениях света в западных областях из-за непогоды.

