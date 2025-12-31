«Укрэнерго» объявило об ограничениях во всех регионах
Первого января на всей Украине введут графики отключений электроэнергии
Фото - © Медиасток.рф
Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» объявила, что 1 января 2026 года по всей территории страны будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает РИА Новости.
Мера коснется также ограничения мощности для промышленных потребителей. Это решение связано с критической нехваткой генерирующих мощностей после масштабных повреждений инфраструктуры.
Ранее руководитель крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, и предстоящая зима может стать самой сложной за время конфликта.
Сообщалось о массовых отключениях света в западных областях из-за непогоды.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.