Украинцы распродают в интернете сухпайки и гумпомощь стран НАТО

Украинцы распродают в интернете иностранную гуманитарную и военную помощь. В ход идут сухпайки, каски и форма. Оригинальность продавцы подтверждают фотографиями номерных бирок и маркировок, сообщает РИА Новости .

На специализированном сайте продаются сухпайки из Канады, Польши, Франции, Норвегии, Швеции и США. Некоторые подписаны как «сувениры с учений». Сухпайки можно купить целыми партиями и в единичном экземпляре, а также заказать. Также здесь продают военную форму, противогазы, спальник, шлемы, складные печки, литературу стран НАТО.

Например, новая австрийская форма стоит от 1450 гривен (2929 рублей), французский сухпаек — 845 гривен (1707 рублей), а канадский шлем — 8500 гривен (17170 рублей).

Граждане Украины также продают гуманитарную помощь из Европы. В интернете можно купить многоразовые подгузники за 653 гривны (1319 рублей), а одноразовые стоят от 190 гривен (384 рубля).

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом обязал граждан Украины, которые нелегально находятся на территории России, выехать до 10 сентября либо легализоваться. Указ подписан главой государства 20 марта.