Украинские военкомы отправились по ресторанам
На Украине военкомы снова ищут новобранцев по ресторанам
Сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматы на Украине) снова устраивают облавы на мужчин по ресторанам, пишет Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания «Страна.ua», офицеры ТЦК в увеселительных заведениях требуют мужчин предъявить документы.
В Харькове из-за постоянных облав на военнообязанных остановились ряд отраслей услуг.
Ранее в Краматорске местному военкому подорвали служебный внедорожник, офицера ТЦК госпитализировали в тяжелом состоянии.