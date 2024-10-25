Украинские военкомы отправились по ресторанам

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На Украине военкомы снова ищут новобранцев по ресторанам

Сотрудники территориальных центров комплектации (военкоматы на Украине) снова устраивают облавы на мужчин по ресторанам, пишет Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.