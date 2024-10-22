Мужчины в Харькове бросают работу из-за воинского призыва

Харьковские мужчины опасаются выходить на работу из-за облав военкомов, от этого страдают целые отрасли, пишет RT со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».

По данным издания, работники автосервисов, водители, курьеры, повара бросают работу.

Мужчины боятся «ситуации в городе», — указано в статье.

Речь идет о массовых облавах ТЦК (военные комиссариаты Украины — ред) в Харькове.

Ранее военнослужащий ВСУ, взятый в плен под Курском, рассказал, как его силой забрали сотрудники ТЦК во время покупок и отправили на фронт